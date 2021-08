NBA, Masai Ujiri raggiunge un nuovo accordo con i Toronto Raptors

L’architetto dei titolo NBA 2019, Masai Ujiri, ha raggiunto un nuovo e importante accordo con i Toronto Raptors. Ujiri diventerà il nuovo vice chairman della franchigia canadese, di cui è già presidente. Il suo contratto con i Raptors sarebbe dovuto scadere a breve, ma ha raggiunto un accordo con il proprietario Maple Leaf Sports & Entertainment. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowksi di ESPN.

ESPN Sources: Masai Ujiri – architect of the 2019 champions– has agreed to a significant new deal to become Vice Chairman!President of the Toronto Raptors. Ujiri continues as both Raptors top basketball/business executive and a global philanthropist through his Giants of Africa. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2021

Masai Ujiri è arrivato ai Toronto Raptors nel 2013 in veste di General Manager. Nel corso degli anni si è affermato come uno dei migliori dirigenti di tutta la NBA. Negli ultimi mesi del suo contratto, Ujiri ha rifiutato diverse proposte, arrivate anche da organizzazioni sportive esterne alla NBA. Il presidente dei Raptors continuerà a dividersi tra i compiti manageriali inerenti al basket e le sue attività filantropiche in Africa.

In un video condiviso su Twitter, Masai Ujiri ha parlato del futuro della franchigia:

“Sul campo, il nostro obiettivo è chiaro: vincere. É semplice: vincere. Portare un altro titolo a Toronto. Siamo uniti in questa missione che è il nostro unico obiettivo. Porteremo del talento giovane in questa città e continueremo a costruire con i nostri incredibili giocatori. L’ho già detto prima, e lo dico di nuovo: vinceremo a Toronto. Sono grato per l’opportunità di guidare questa squadra. Mi piace essere il leader dei Toronto Raptors e sono qua per restare.”

Prima di arrivare a Toronto, Masai Ujiri è stato il GM dei Denver Nuggets. Con loro è stato nominato Executive of the Year nel 2013, prima di trasferirsi a Toronto. Con lui i Raptors sono diventati una contender e successivamente un brand di portata mondiale. Ora la franchigia si trova in una fase di ricostruzione dopo il titolo del 2019, ma con Ujiri al comando potrà presto tornare in alto.

