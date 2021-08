Mercato NBA, Frank Vogel estende il contratto con i Lakers

Nella serata di ieri, i Los Angeles Lakers hanno ufficialmente annunciato di aver esteso il contratto di Frank Vogel. Il coach dei californiani, sulla panchina da un paio di stagioni e vincitore di un titolo NBA nel suo primo anno con loro, avrà il compito di trascinare nuovamente la squadra quantomeno alle Finals del prossimo anno, dopo un mercato NBA fatto di colpi importanti. I termini del nuovo accordo non sono stati ancora rilasciati.

Il suo record con LA è di 94 vittorie e 49 sconfitte (65.7%) nella stagione regolare e 18 vittorie e 9 sconfitte nei Playoff. Con lui i Purple & Gold hanno fatto un salto di qualità in fase difensiva, con il 3° miglior rating difensivo del campionato nel 2019-20 e il 1° nel 2020-21. Il suo contratto originario firmato nel 2019 era di 3 anni, quindi — senza estensione — sarebbe andato in scadenza durante la prossima offseason.

È altrettanto chiaro che il suo lavoro verrà valutato nuovamente a fine stagione, per capire se i Lakers avranno fatto abbastanza per conquistare il tanto desiderato titolo NBA 2022. LeBron non vuole aspettare ulteriormente.

Leggi Anche

Mercato NBA, Justise Winslow firma con i Los Angeles Clippers

Mercato NBA, Reggie Jackson rimarrà ai Los Angeles Clippers

Mercato NBA, Kevin Durant prolunga con Brooklyn: le cifre del nuovo contratto