Mercato NBA, Enes Kanter firma un contratto annuale con i Celtics

Secondo quanto riferito da Shams Charania, giornalista di The Athletic, Enes Kanter ha firmato un contratto annuale con i Boston Celtics, franchigia con la quale aveva già giocato 58 partite nel corso della stagione 2019-2020. Uscendo dalla panchina nella maggior parte delle occasioni, il cestista definitosi apolide era stato capace di mantenere una media di 8.1 punti e 7.4 rimbalzi in 16.9 minuti di utilizzo.

Kanter tornerà a Boston dopo aver giocato ben 72 partite con la maglia dei Portland Trail Blazers nel 2020-2021, segnando 11.2 punti e catturando 11.0 rimbalzi di media a partita, e continuerà così il suo personalissimo viaggio sportivo biunivoco che collega Oregon e Massachusetts. Nelle sue ultime quattro stagioni NBA, Kanter ha infatti giocato ad anni alterni solamente con le maglie di Blazers e Celtics.

L’ex giocatore del Fenerbahce, in seguito alla dipartita di Tristan Thompson in direzione Sacramento, si candida per un ruolo di assoluta importanza nel frontcourt dei Celtics.

