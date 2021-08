Mercato NBA, Victor Oladipo rifirma con i Miami Heat

Victor Oladipo sarà nuovamente un giocatore dei Miami Heat. La guardia, infatti, sembra aver firmato un contratto annuale con la franchigia della Florida. La sua intenzione, come riporta Shams Charania, è quella di legarsi solo per la prossima stagione per poi andare a testare la free agency 2022 e strappare un accordo ancora migliore. La speranza per Oladipo è quella di poter dimostrare di essersi messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno limitato negli ultimi due anni.

Nella stagione 2020/2021, vissuta con le maglie di Indiana, Houston e Miami, il giocatore ha viaggiato con una media di 19.8 punti, 4.8 rimbalzi e 4.6 assist ad allacciata di scarpe.

Oladipo will eye 2022 free agency to return to the market and sign a big contract once he's fully healthy. Miami will retain Oladipo's Bird Rights, allowing them to find the means to sign him again next offseason. https://t.co/IRPUndKXgj

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021