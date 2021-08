Mercato NBA, Tony Bradley firma con i Chicago Bulls

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, Tony Bradley, centro ventitreenne da North Carolina, ha firmato un contratto annuale al minimo salariale con i Bulls. La dirigenza di Chicago avrebbe inoltre inserito nella trattativa una player option, offrendo al lungo la possibilità di estendere la propria permanenza in Illinois anche in vista della stagione 2022-2023.

Free agent C Tony Bradley has agreed to a one-year deal with the Chicago Bulls, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021

Bradley, selezionato dai Jazz con la ventottesima scelta assoluta nel corso del Draft NBA 2017, ha trascorso l’ultima stagione tra le file degli Oklahoma City Money Launders, franchigia che compete nel campionato G-League.

I Bulls si confermano ancora una volta brillantemente attivi sul mercato e capaci di non sbilanciare le decisioni in entrata. Non escludendo l’arrivo di un veterano che possa dare il cambio a Nikola Vucevic, Bradley avrà l’occasione di guadagnare minuti importanti sotto i tabelloni, dando risalto al proprio dinamismo ed alla sottovalutata capacità di lavorare senza palla.

