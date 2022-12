NBA Christmas Day, Ja Morant con una marcia in più: debutto per la signature shoe Nike

A Natale è sempre tempo di regali da scartare. Lo sa bene Ja Morant, che in occasione del suo primo Christmas Day NBA da giocatore indosserà il nuovissimo paio di sneaker Nike Ja 1, realizzato per lui appositamente dallo Swoosh. Morant scenderà in campo con le nuove calzature contro i Golden State Warriors.

NBA Christmas Day: le scarpe di Ja Morant griffate Nike

La stella dei Grizzlies diventa il 23º atleta NBA a ricevere una ‘ signature shoe’ dal marchio Nike. Il logo Ja, nota Nick De Paula di ESPN , riprende il suo nome stilizzato in uno chevron. Una scelta così spiegata dallo stesso Morant:

“Da bambino, ogni volta che mi chiedevo se fossi abbastanza capace, i miei genitori mi dicevano: ‘Non sei secondo a nessuno’. Voglio che chiunque indossi le Ja 1 si senta allo stesso modo: al di sotto di nessuno.”

FIRST LOOK: The Nike Ja 1 — @JaMorant’s first signature shoe 👀👀 pic.twitter.com/u3nXQ4Qlyy — Nick DePaula (@NickDePaula) December 25, 2022

