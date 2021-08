Mercato NBA, Rodney Hood pronto a firmare con i Milwaukee Bucks

Rodney Hood si unirà ai Milwaukee Bucks. L’ala piccola firmerà un contratto di un anno coi campioni in carica. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski. Dopo la breve parentesi ai Toronto Raptors, Rodney Hood ha accettato l’offerta dei Milwaukee Bucks. Alla squadra del Winsconsin un tiratore come lui farà comodo.

Nell’ultima stagione, il giocatore ha viaggiato con una media di 4.2 punti, 1.9 rimbalzi e 0.8 assist. L’annata scorsa Hood ha giocato per i Portland Trail Blazers, nella prima parte, per poi finire ai Toronto Raptors.

The Raptors are planning to release Hood, and upon clearing waivers, Hood intends to sign the deal with the Bucks. https://t.co/6QvQGYW5cV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021