L’Italia di Meo Sacchetti di fronte alla difficile sfida contro la Francia, si gioca il quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo senza alcuna paura.

Olimpiadi di Tokyo 2020, Italia-Francia: 75-84

Primo Tempo

Inizio convinto da parte degli azzurri che mostrano subito un Fontecchio in formato NBA con sette punti di pregevole fattura. Polonara fa capire le intenzioni dell’Italia, segnando dall’arco. Di là Gobert, lo sapevamo, fa quello che vuole sotto canestro firmando 8 punti in un amen. Rispondiamo con Tonut che fa male con un paio di zingarate a canestro e riporta avanti gli azzurri sul 16-13. La Francia risponde ancora, prima con Fournier dall’arco, quindi con Heurtel per il contro sorpasso: 16-18. La compagine di Sacchetti non si scompone e rimette la testa avanti con il contributo di Melli e la schiacciata di Polonara, il quale vola sulla testa di Yabusele. Anche Mannion, dalla linea della carità, si iscrive alla partita. Quindi, Vitali dall’arco raccoglie un passaggio di dubbia qualità di Nico per la bomba, importantissima, del 25-20 che chiude anche il primo quarto. Primi dieci minuti quasi perfetti per gli azzurri.

Polonara in semi gancio firma i primi due punti del secondo quarto, ma la Francia risponde con Fall: troppo lungo per il quintetto azzurro. Finalmente si vede il contributo anche di Danilo Gallinari che firma un gioco da 3 punti (30-24) a 8 minuti dall’intervallo lungo. I transalpini — senza Fournier e Gobert sul parquet — vanno tra le mani di Heurtel e, quindi, riacciuffano il pareggio con la bomba di Batum (30-30). Momento difficile per la squadra di Sacchetti che in attacco non riesce più a trovare soluzioni facili. La Francia passa quindi in vantaggio con cinque punti di fila da parte di Fall, mentre Gallinari e Mannion ci permettono di rimanere a contatto (34-35). Momento di difficoltà massima per l’Italbasket che scivola nuovamente a -5, ma una bomba clamorosa del Gallo ci rida fiducia (37-39) e Polonara, poco dopo, firma il sorpasso con un nuovo tiro dall’arco (40-39). Il primo tempo si conclude però con la Francia avanti 43-42.

Secondo Tempo

La Francia comincia meglio decisamente meglio, dando vita ad una mini fuga nei primi minuti di gioco (46-54) ripulendo facilmente il ferro e dominando a rimbalzo. Nicolas Batum raggiunge la doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi quando sul cronometro mancano ancora 6 minuti. Gobert con una schiacciata crea ulteriore separazione (46-56). Gli azzurri faticano tantissimo là davanti, anche perché Batum è diabolico: recupera palloni e segna anche la tripla del +14 francese (48-62) a 3’04”. I Bleus chiudono quindi il parziale in vantaggio sul 64-54.

Gli ultimi dieci minuti di gioco ci propongono un’Italia ancora diversa, che ci crede. A mostrare l’esempio è Danilo Gallinari che vuole assumersi tutto il peso offensivo, caricando di falli la difesa avversaria. Arrivano quindi due punti per lui e due per Fontecchio: -6 (58-64) a nove minuti dalla fine. Mannion regala energia ai nostri, rubando un paio di palloni importantissimi. Quindi, Fontecchio dall’arco ci porta ad un solo possesso di distanza (63-66) e si guadagna altri tre tiri liberi nel possesso successivo per impattare la partita (66-66) a 5’56” dal termine. Gli ultimi minuti di gioco ci propongono un sanguinosissimo botta e risposta che viene spezzato solamente dal dominio sotto i tabelloni di Rudy Gobert (73-78). Il Gallo ci riporta ad un possesso di distanza a 51 secondi dal termine (75-78), ma i francesi non sbagliano e chiudono la partita sul 84-75.

Per l’Italia da segnalare i 23 punti di Simone Fontecchio, la doppia doppia del Gallo da 21 punti e 10 rimbalzi, i 15 di Polonara. Dall’altra parte segnaliamo i 22 punti di Gobert, la doppia doppia da 15 punti e 14 rimbalzi di Batum, i 21 di Fournier.

Gli azzurri dicono quindi addio, a testa altissima, al torneo di basket maschile, mentre i galletti avanzano in Finale e affronteranno nel prossimo turno la Slovenia di Luka Doncic.