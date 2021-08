Mercato NBA, Talen Horton-Tucker rifirma con i Los Angeles Lakers: le cifre

I Los Angeles Lakers, oltre agli innesti esperti per ritornare al titolo, rimangono attenti anche sul proprio futuro. La società losangelina ha quindi deciso di blindare la sorpresa della scorsa stagione Talen Horton-Tucker. Il classe 2000 nella sua seconda stagione ha viaggiato ad una media di 9 punti e quasi 3 assist e 3 rimbalzi a partita, risultando uno dei migliori in uscita dalla panchina.

I Lakers hanno quindi deciso di non lasciarsi scappare il giovane prospetto e hanno legato il futuro prossimo del giocatore per i prossimi 3 anni. Cifre importanti quelle investite dai giallo-viola, che hanno firmato il giocatore con un triennnale da 32 milioni di dollari.

Restricted free agent Talen Horton-Tucker has agreed to a three-year, $32M deal to stay with the Los Angeles Lakers, his agents @KlutchSports CEO Rich Paul and Lucas Newton tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021