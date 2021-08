Mercato NBA, Markieff Morris ai Miami Heat

I Miami Heat continuano a rafforzarsi e, dopo Kyle Lowry e PJ Tucker, arriva un altro veterano d’esperienza alla corte di coach Spoelstra. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, Markieff Morris ha firmato un contratto annuale con gli Heat.

Free agent F Markieff Morris is finalizing a deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Il fratello gemello di Marcus lascia quindi, dopo due anni, i Los Angeles Lakers tornando nella Eastern Conference. Con i gialloviola ha vinto il titolo nel 2020 con un ruolo centrale, essendo infatti il secondo lungo più usato in rotazione dopo Anthony Davis. Quest’anno è stato invece meno impiegato da coach Vogel nelle partite chiave, scendendo in campo solo per pochi minuti nella serie contro Phoenix.

Agli Heat Morris porterà molta esperienza, essendo ormai arrivato alla decima stagione nella lega, oltre a poter allungare le rotazioni dei lunghi. Nell’ultima annata ha viaggiato a 6.7 punti e 4.4 rimbalzi di media a partita, e in carriera ha tirato con il 44.6% dal campo e il 34.1% dall’arco.