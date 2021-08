Mercato NBA, i Miami Heat all’assalto di DeMar DeRozan

Grandi manovre in casa Miami Heat. La franchigia della Florida da ieri sera ha cominciato le sue operazioni sul mercato NBA per capire che cosa fare durante la free agency 2021. Dopo aver lasciato andare Andre Iguodala (qui la decisione sulla sua team option) e aver risparmiato 15 milioni di dollari in Salary Cap, il front office è ora ben posizionato per attaccare il mercato dei free agent con più fiducia.

Secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, Miami vuole aggiungere un altro giocatore di alto livello da affiancare a Jimmy Butler. Il primo nome sulla lista è quello di DeMar DeRozan il quale testerà la free agency con la volontà di unirsi ad una contender per il titolo NBA dopo gli ultimi anni vissuti più nei bassifondi con San Antonio. DeRozan gradirebbe particolarmente la destinazione, dopo aver ricevuto un due di picche da LeBron James ed i suoi Los Angeles Lakers. Da capire se il giocatore sarà disposto a concedere sconti sul suo contratto o se vorrà forzare la mano.

Nel frattempo gli Heat stanno lavorando anche per Kyle Lowry: in questo caso l’opzione più probabile è quella di una sign-and-trade con Toronto con Goran Dragic — team option da 19 milioni di dollari esercitata ieri — come principale pedina di scambio per pareggiare l’eventuale salario.

