Come per Kawhi Leonard, anche Chris Paul ha scelto di rifiutare la propria player option per la prossima stagione NBA e diventare unrestricted free agent. Il playmaker dei Phoenix Suns lascia così sul piatto ben 44.2 milioni di dollari.

Il giocatore dovrebbe comunque ridiscutere un nuovo accordo con la franchigia dell’Arizona su base pluriennale. Resta da capire la volontà del giocatore, in ogni caso voglioso di provare a portare a termine il proprio lavoro dopo aver perso le ultime NBA Finals 2021 per 4-2 contro i Milwaukee Bucks. Conferme in questo senso arrivano anche da ESPN.

Phoenix Suns’ Chris Paul is declining his $44.2 million player option for the 2021-22 season and becoming an unrestricted free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021

