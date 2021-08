Mercato NBA, Zach LaVine e il messaggio ai Bulls: “Ho giocato ad un livello più alto rispetto a quanto guadagno”

Eleggibile per un’estensione contrattuale, Zach LaVine vuole assolutamente monetizzare il più possibile. Nominato All-Star per la prima volta in carriera, la guardia attualmente impegnata a Tokyo con Team USA sembra aspettare un’offerta importante dai Chicago Bulls. Queste le sue parole direttamente dal Giappone:

“Voglio il giusto rispetto, questa è la cosa principale. Ho giocato ad un livello superiore a quello del mio contratto. Sono stato molto fedele a Chicago. Amo Chicago. Voglio solo il mio rispetto. L’estensione? Adesso o tra qualche mese è indifferente: è qualcosa su cui lavorare insieme.”

Diverse soluzioni sono a disposizione dei Bulls. Sulla carta, la squadra potrebbe offrirgli una estensione da 105 milioni in 4 anni. Il problema è che il valore di mercato di LaVine è attualmente più alto, quindi probabilmente chiederà una estensione al massimo salariale da 195 milioni di dollari, il che aumenterebbe il suo stipendio annuale dagli attuali 19.5 a 33.7 milioni di dollari.

“Sì, lo so. La free agency giocherà un ruolo importante sulle trattative per il nuovo contratto.”

Da capire ora le reali intenzioni di Chicago che potrebbe decidere di andare all-in sulla propria stella, sacrificando però tutto lo spazio salariale a disposizione e limitando ogni possibile azione durante le prossime sessioni di mercato NBA.

