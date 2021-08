La notizia rilanciata da Yahoo Sports nella notte è da primo piano: Kawhi Leonard dovrebbe rifirmare con i Los Angeles Clippers ma prima vuole esaminare tutte le offerte che riceverà. Il giocatore non dovrebbe prendere una decisione nel primo giorno di free agency. L’ala, nella serata di ieri, ha infatti deciso di rifiutare la sua player option da 36 milioni di dollari per diventare free agent e andare alla ricerca di un accordo pluriennale al massimo salariale.

Se ieri sera la sua rifirma con i Clippers sembrava scontata, oggi la situazione è lievemente cambiata con Kawhi che non vuole avere alcuna fretta per prendere una decisione sicura e definitiva sul suo futuro. Il giocatore, lo ricordiamo, rischia di saltare la stagione 2021/2022 per il grave infortunio accusato durante gli ultimi Playoff, ma questo non sembra essere un elemento che spaventa le franchigie pronte ad offrirgli il massimo possibile.

Nella mezzanotte italiana scatterà ufficialmente la free agency 2021 e solo in quel momento avremo un quadro più chiaro della volontà di Leonard.

