Mercato NBA, i Detroit Pistons tagliano Cory Joseph

Nella serata di venerdì, i Detroit Pistons hanno annunciato il taglio dal roster Cory Joseph. La franchigia così libera spazio salariale in vista della free agency, essendo il contratto di Joseph garantito solo per $2.4 milioni sui $10.6 totali per la prossima stagione. 12.0 punti, 3.2 rimbalzi e 5.5 assist per lui nelle 19 partite giocate coi Pistons.

The Knicks have waived Norvel Pelle, sources confirm to ESPN. In addition to Cory Joseph and Deividas Sirvydis being waived, the Pistons also waived Tyler Cook. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 31, 2021

Stessa sorte per Tyler Cook e Deividas Syrvydis. Il primo era stato firmato nel corso della passata stagione dopo una serie 10-day contracts. Per il lituano invece, 37esima scelta al Draft del 2019, arriva il taglio dopo appena venti partite in maglia Pistons. Detroit libera così $1.5 milioni e si affaccia alla ventura free-agency con $12.2 milioni in spazio salariale.

