Mercato NBA, Warriors e Lakers: è asta per Andre Iguodala

Dopo la notizia di pochi minuti fa riguardo la decisione dei Miami Heat di non esercitare la team option sul contratto di Andre Iguodala, il giocatore può guardare alla free agency comunque con fiducia. Il suo è uno dei nomi più interessanti per quanto riguarda il mercato dei veterani NBA. Ci sarebbero già due seri contendenti per la sua firma. Innanzitutto, i Lakers di LeBron James. Il LA Times ha riferito poco fa che la franchigia è pronta a palesare il proprio interesse verso il giocatore e che Iguodala stesso gradirebbe la destinazione. Nessuna sorpresa, peraltro, poiché Rob Pelinka, GM dei Lakers, altri non è che l’ex agente di Andre Iguodala.

Secondo Associated Press, ci sarebbero poi i Golden State Warriors pronti a riprendersi la sua ala dopo l’addio di un paio di stagioni fa. Iguodala conosce già l’ambiente, così come i suoi ex compagni di squadra rimasti — Stephen Curry e Klay Thompson. Kerr, ovviamente, avvallerebbe il ritorno di uno dei suoi pupilli.

Resta infine da capire quale sarà la vera volontà di un giocatore che negli ultimi tempi ha accusato un calo nelle sue prestazioni anche per la poca continuità concessa da Memphis e Miami. Verosimilmente, domani a mezzanotte sapremo qualcosa di più.

Andre Iguodala is expected to speak with the Golden State Warriors during free agency, per source. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 1, 2021

