NBA, altro infortunio per Zach Collins: ri-fratturato il piede

Brutta notizia in casa Portland: Zach Collins si è fratturato nuovamente il piede sinistro. Si tratta dello stesso infortunio subìto lo scorso dicembre e per cui il lungo stava seguendo il classico percorso riabilitativo. I Trail Blazers, per voce del proprio General Manager, hanno annunciato che il giocatore si è sottoposto immediatamente ad intervento chirurgico per riparare la frattura da stress del malleolo mediale sinistro.

Il 23enne ha sostanzialmente saltato tutta la stagione NBA 2020/2021, mentre nella precedente era riuscito a scendere in campo solo in undici occasioni a causa di una lussazione alla spalla ad inizio regular season 2019/2020. Un periodo decisamente sfortunato per Collins, il quale sta vivendo un momento particolarmente delicato nella sua giovane carriera. Quando disponibile, il giocatore viaggia con una media di 5.7 punti e 4 rimbalzi in 17.5 minuti di permanenza sul parquet.

