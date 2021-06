NBA, brutte notizie per i Clippers: Serge Ibaka dice addio ai Playoff

Niente da fare per Serge Ibaka. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il giocatore saluta ufficialmente i Playoff NBA 2021 a causa del solito infortunio alla schiena che gli aveva già fatto saltare gli ultimi cinque appuntamenti della serie dei suoi Los Angeles Clippers contro Dallas, così come i primi due incontri con Utah.

Il lungo, in accordo con la franchigia, ha deciso di andare sotto i ferri per intervenire una volta per tutti in una zona delicata come la schiena, la quale peraltro gli aveva già fatto saltare diversi incontri di regular season. Ibaka ha viaggiato con una media di 11.1 punti, 6.7 rimbalzi e 1.8 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 51% dal campo.

Clippers say C/F Serge Ibaka underwent season-ending back surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 11, 2021

