Mercato NBA, i New York Knicks attivano la team option su Mitchell Robinson

I New York Knicks sono attesi ad una difficile conferma dopo la bella stagione messa in piedi durante lo scorso anno. La compagine della Grande Mela ha già cominciato qualche manovra interna per costruire il proprio roster e provare a renderlo ancor più competitivo. Per prima cosa c’è da prendere una decisione sulle proprie team option. Nella notte è arrivata la notizia della conferma di Michell Robinson su cui i Knicks hanno attivato la loro opzione squadra per trattenerlo a New York almeno un’altra stagione per 1.8 milioni di dollari.

Allo stesso tempo, invece, è stato tagliato Norvel Pelle, il cui contratto per la prossima stagione non era garantito. Non a caso dopo la scelta al Draft NBA 2021 di Jericho Sims. Pelle ha viaggiato con una media di 1.2 punti e 1.2 rimbalzi in 5.8 minuti in 9 partite di stagione regolare e ha giocato solo 7 minuti in una partita di playoff.

Robinson, invece, ha dovuto saltare diverse partite a causa di un rognoso problema al piede. Il lungo, quando è sceso in campo, ha registrato una media di 8.3 punti, 8.1 rimbalzi, 1.6 stoppate in 27.5 minuti e tirando con il 65.3%.

