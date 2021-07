Kevin Durant diventa il miglior marcatore di Team USA alle Olimpiadi

Lo aspettavamo dall’inizio della competizione ed ora è realtà: Kevin Durant è diventato il miglior marcatore della storia di Team USA ai Giochi Olimpici. Durantola ha superato Carmelo Anthony fermo a quota 336 punti. Alla stella di Brooklyn servivano solo 5 punti per compiere il sorpasso, punti arrivati durante la partita vinta largamente dagli americani contro la Repubblica Ceca nel pomeriggio italiano.

*in aggiornamento

Here it is, the moment Kevin Durant passes Carmelo Anthony as Team USA’s all-time leading scorer. pic.twitter.com/UVwlQBrzuR

— Rob Perez (@WorldWideWobUSA) July 31, 2021