Olimpiadi Tokyo 2020, Polonara commenta la vittoria contro la Nigeria

Bella vittoria da parte dell’Italia che nel terzo appuntamento alle Olimpiadi di Tokyo non ha fallito contro la Nigeria. Un match conquistato nell’ultimo quarto quando gli azzurri hanno sostanzialmente impedito alla compagine allenata di Mike Brown di trovare il canestro con continuità. L’Italbasket si qualifica ufficialmente per i quarti di finale, un traguardo che mancava da ben 17 anni.

Queste le parole di Achille Polonara al termine del match, dichiarazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport:

“È una soddisfazione incredibile, come dice Meo ci abbiamo preso gusto. Dobbiamo cercare di rimanere concentrati su noi stessi e chi incontreremo nei quarti per noi è indifferente. L’ultimo quarto di oggi? È stato molto difficile anche perché abbiamo chiuso il terzo quarto sotto di sette e loro erano in fiducia. Siamo stati molto bravi a rimanere molto uniti e alla fine abbiamo meritato di vincere. […] Il nostro segreto è partire dalla nostra difesa perché poi in attacco tutti abbiamo molto talento.”

“Arrivare primi? È indifferente per noi. Siamo solo molto contenti di questa vittoria e vogliamo rimanere concentrati per la prossima partita.”