Vittoria bella, anzi bellissima per l’Italia di Meo Sacchetti che nella mattinata ha vinto contro la Nigeria la terza partita del torneo maschile del gruppo B alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Con questa W conquistata, gli azzurri volano ufficialmente ai quarti di finale: un risultato clamoroso se pensiamo alla situazione prima del Pre-olimpico di Belgrado. Quarti di finale che mancavano da 17 anni.

Olimpiadi Tokyo 2020, Italia-Nigeria 80-71

Primo Tempo

Partono bene gli azzurri impostando il ritmo del match sin dai primi minuti e mettendo in difficoltà la Nigeria firmando due parziali: 6-0 — con Melli e Polonara sugli scudi — e un 11-0 che consentono ai ragazzi di Meo Sacchetti di volare sul 17-5. C’è invece tanta confusione in campo per la squadra di Mike Brown che compie troppe palla perse di fronte alla buonissima difesa azzurra. Il primo quarto termina così con l’Italbasket avanti di otto lunghezze: 27-19.

Nel secondo gli avversari si svegliano e cominciano a segnare a ripetizione dall’arco, mentre l’Italia paga due falli in pochi minuti da parte del Gallo che torna immediatamente in panchina. La Nigeria firma un parziale di 10-0 per tornare sotto, prima di ricevere la risposta di Simone Fontecchio il quale prova a ridare vitalità all’offesa azzurra. Niente da fare, però, perché l’Italia continua a sbagliare in attacco e permette alla Nigeria di mettere la testa avanti (36-34) a 2 minuti dall’intervallo lungo. Poi Ricci e Polonara rispondono, mentre la squadra di Brown fa malissimo dall’arco: il primo tempo si chiude con l‘Italia in vantaggio di un punto: 40-39. Fontecchio e Tonut 8, Metu 14, Okafor 8 punti.

Al rientro dall’intervallo l’Italia mostra subito i denti registrando un 6-0 che viene controbattuto immediatamente da un 7-0 avversario che porta al pareggio (46-46). Gli azzurri non hanno soluzioni sotto canestro contro Okafor che fa il bello e cattivo tempo, poi si sveglia Nwora il quale segna ben dieci punti nel solo terzo quarto e la Nigeria — negli ultimi minuti — vola addirittura ad un massimo vantaggio di otto punti. Metu e Nwora fanno male ancora una volta dall’arco, mentre l’Italbasket non riesce più a segnare con continuità. Siamo sotto di 7 punti: 56-63.

Secondo Tempo

Mannion, Pippo Ricci e Fontecchio riaprono la contesa con sette punti di fila che ci riportano a contatto. Poi Melli ci porta addirittura in vantaggio poco dopo (65-64). Anche perché la Nigeria nei primi quattro minuti colleziona solo palle perse e non riesce a concludere a canestro in maniera equilibrata. Melli ci da altri due punti da sotto, consentendoci di andare a +3 (67-64) a 5’18” dal termine. Continua il blackout degli africani che consente all’Italia di volare al +6 con la nuova tripla di Polonara (70-64) con 3 giri d’orologio rimasti. Metu risponde con una bomba clamorosa dall’arco, ma l’Italia ha cuore e gestisce alla perfezione gli ultimi minuti. La tripla di Mannion, poi, spezza le gambe agli avversari e fissa il match sul 80-71.

Per l’Italia da segnalare i 15 di Melli, i 14 di Mannion, 13 di Polonara, i 12 di Fontecchio, 10 di Tonut. Solo tre punti per Gallinari in circa dieci minuti di permanenza sul parquet. Dall’altra parte non sono bastati i 22 di un clamoroso Metu, 20 di Nwora ed i 14 di Okafor.

Con questa vittoria l’Italia si qualifica ai quarti di finale i quali saranno in programma nella giornata di martedì con orario ancora da definire. Per capire l’avversaria della squadra di Sacchetti ci sarà da attendere le ultime partite degli altri gironi, così come il sorteggio.

