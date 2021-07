NBA, migliorano le condizioni fisiche di Antetokounmpo

Stando alle recenti novità provenienti dai Milwaukee Bucks, le condizioni fisiche di Giannis Antetokounmpo sembrano essere in notevole miglioramento. Di fatto, l’VP delle NBA Finals si era infortunato al ginocchio durante le semifinali di Conference, un brutto colpo per il quale si pensava si dovesse ricorrere all’intervento chirurgico.

Fortunatamente per lui, secondo lo staff medico della franchigia al momento non è necessario affidarsi all’operazione, anche se in futuro la situazione potrebbe cambiare.

Lo stesso General Manager dei Bucks, Jon Horst, ha dichiarato:

“Sta bene. Non riesco a spiegarlo, ma sta bene.”

Dunque un’altra buona notizia per Antetokounmpo, che in questo modo potrà godersi la vittoria del titolo senza distrazioni o preoccupazioni. Un riposo meritato dopo una stagione così intensa e delle NBA Finals disputate con una media di 35.2 punti, 13.2 rimbalzi e 5 assist per partita, una prestazione che ha garantito alla squadra la vittoria di un titolo che non arrivava dal 1971.

Leggi anche:

Olimpiadi Tokyo 2020, l’Italia ha tanto cuore: Nigeria battuta e si vola ai quarti!

NBA, Westbrook si è incontrato con LeBron James e Davis prima della trade verso i Lakers

Mercato NBA, Tristan Thompson dai Celtics ai Kings via trade, coinvolta anche Atlanta