Team USA, confermata la partenza di Booker, Holiday e Middleton

Si sono concluse le NBA Finals, che hanno visto come vincitori del titolo i Milwaukee Bucks in Gara 6. Una volta concesso il giusto tempo per un brevissimo riposo e i festeggiamenti, ora coach Popovich aspetta che Team USA sia ufficialmente al completo.

Di fatto, mancano al roster Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middeleton, tutti impegnati nella fase finale dei Playoff. Fortunatamente per la nazionale americana, è stato già confermato che i tre giocatori prenderanno presto un volo che permetterà loro di raggiungere i compagni di squadra a Tokyo. Poiché hanno saltato i primi allenamenti di Team USA e hanno appena concluso le Finals, non è detto che parteciperanno fin dal primo minuto al debutto contro la Francia, anche se probabilmente la scelte definitiva sarà quella di farli scendere in campo in ogni caso.

Nonostante l’enorme talento dei giocatori in arrivo, in molti ritengono che la sconfitta di Booker possa influire negativamente sul rapporto con i compagni di squadra, in particolari con i nuovi campioni in carica.

A tal proposito, lo stesso giocatore dei Phoenix Suns ha dichiarato:

«Per me non deve esserci concorrenza tra chi sta perseguendo lo stesso obiettivo, non si oltrepassano i limiti. Questi ragazzi non sono quel tipo di persone, non andrei mai contro di loro, perché c’è un alto livello di reciproco rispetto. Rappresentare il proprio paese è una dinamica completamente diversa rispetto a competere nelle finali NBA.”

Si avvicina dunque il debutto ufficiale di Team USA, decisa ad imporsi sugli avversari per cancellare la pessima figura dei Mondiali giocati nel 2019. I giocatori sembrano pronti e anche coach Pop; dunque, come sempre, ora la parola spetta al campo.

