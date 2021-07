Team USA, Jerry Colangelo: “Convocare Love è stato un errore”

Jerry Colangelo, managing director di Team USA, è tornato a parlare della sconsiderata convocazione della quale ha beneficiato Kevin Love. Secondo lo stesso Colangelo, si è trattato di una sciocca leggerezza, capace di tramutarsi presto in errore.

Di seguito, le parole del dirigente della Nazionale Americana, intervistato nella circostanza da Brian Windhorst di ESPN:

”Ho avuto dubbi sin da subito a riguardo della sua condizione fisica e non ero nemmeno sicuro che fosse ancora in grado di giocare a questo livello. È stato lui a contattare il centro operativo, garantendo di essere in forma smagliante. Tuttavia, dopo un solo punto segnato in due amichevoli e parecchi capricci fisici, ha lasciato la squadra lamentando un problema al polpaccio. Qualcuno potrebbe etichettare il tutto come un genuino gesto di fiducia o come un’elargizione altruistica, ma ci sono ben poche scuse a riguardo; convocare Kevin Love è stato un errore. Non era minimamente in forma e abbiamo preso un abbaglio madornale.”