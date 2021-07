Mercato NBA, diverse squadre interessate a Terrence Ross

Continuano i rumors di mercato nei giorni che precedono il Draft NBA, e questa volta riguardano un giocatore degli Orlando Magic. Secondo SNY, network sportivo di New York, sarebbero diverse le squadre interessate ad acquisire via trade Terrence Ross.

L’esterno è legato alla franchigia della Florida da un contratto di due anni dal valore complessivo di 24 milioni di dollari. Cifre importanti, ma nell’ultima stagione Ross ha fatto vedere dei grandi passi in avanti, viaggiando a 15.6 punti e 3.4 rimbalzi di media a partita con il 33,7% da tre e il 41,2% dal campo.

Dopo la trade che ha portato il due volte All-Star Nikola Vucevic a Chicago, la dirigenza dei Magic ha deciso di puntare sui giovani. La ricostruzione avrà probabilmente come protagonisti Jonathan Isaac, Wendell Carter Jr, Markelle Fultz e Cole Anthony. Inoltre, grazie alla trade con i Bulls, quest’anno al Draft i Magic dispongono delle scelte numero cinque e otto. Visto il bisogno di costruire ripartendo dai giovani, ecco che i giocatori con più esperienza stanno lasciando Orlando. Era successo, oltre al già citato Vucevic, anche a Evan Fournier e Aaron Gordon nella trade deadline. E ora potrebbe essere il momento di Terrence Ross.

Ross è un veterano in grado di offrire un buon contributo in una squadra con alte ambizioni. Partendo dalla panchina l’ex Raptors potrebbe diventare davvero un tassello importante in una contender o comunque una squadra Playoff. Per ora ancora non sappiamo quali possano essere le franchigie interessate a imbastire una trade con Orlando. Sicuramente sia i Knicks sia i Nets tengono l’occhio puntato su Ross. In particolare i primi, visto il numero di scelte a disposizione in questo e nei prossimi Draft, potrebbero usare una o più pick per acquisire un giocatore d’esperienza e in grado da subito di allungare le rotazioni.

