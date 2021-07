Mercato NBA, Bob Myers spiega la strategia al Draft di Golden State: “Non sappiamo cosa fare”

I Golden State Warriors si approcceranno al Draft NBA 2021 con due scelte al primo giro, ossia la 7a e la 14a. Non mancano rumors e speculazioni sui nomi papabili da selezionare da parte dei californiani. La verità però — a sentire la voce di Bob Myers, GM degli Warriors — sembra essere tutt’altra: Golden State non sa esattamente cosa fare. Queste le parole del dirigente della franchigia alla vigilia del grande evento:

“Al momento il nostro unico piano è quello di selezionare due giocatori, però potrebbe cambiare tutto in fretta. Oggi ho ricevuto altre dritte su altri giocatori di cui non avevamo mai discusso in precedenza. E il Draft è tra poco. È una situazione del tutto nuova per me. Stesso discorso per quanto riguarda le opportunità di trade a ridosso dell’evento. Il più delle volte, le squadre dicono che uno o l’altro scambio dipenderà da come va il Draft, il che immobilizza — come in un effetto domino — tutti quanti. Anche durante lo stesso Draft.”