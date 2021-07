NBA, nuovo nome per l’arena dei Thunder

L’arena degli Oklahoma City Thunder, ormai ex Chesapeake Energy Arena, avrà un nuovo nome a partire dalla prossima stagione. I Thunder hanno infatti stretto un accordo di sponsorizzazione con la Paycom, un’azienda proprio di Oklahoma City specializzata nella tecnologia per le risorse umane e le buste paga. E così, per le prossime 15 stagioni NBA, il palazzetto di OKC cambierà nome in Paycom Center. Clay Bennett, chairman dei Thunder, ha così commentato l’accordo raggiunto:

“Siamo onorati ed emozionati di espandere la nostra collaborazione con Paycom includendo un contratto di 15 anni per i naming rights dell’arena. L’orgoglio è anche quello di accrescere i rapporti con questa visionaria e innovativa compagnia dell’Oklahoma che non solo crea posti di lavoro, ma è leader in tutta la nazione. […] Siamo anche onorati di poter dare nuovamente il benvenuto ai nostri tifosi per godersi l’esperienza di una partita dei Thunder nel nuovo Paycom Center”

Paycom è una delle aziende più importanti in Oklahoma, con una capitalizzazione azionaria di circa 23 miliardi di dollari. L’accordo dei naming rights avrà una durata di quindici anni e un importo non superiore ai 100 milioni di dollari. Le cifre, un massimo di sei milioni all’anno, potrebbero quindi raddoppiare quelle dell’accordo precedente con la Chesapeake Energy, azienda attiva nell’estrazione del petrolio. Anche i Phoenix Suns qualche settimana fa avevano stretto un nuovo contratto di sponsorizzazione con l’azienda Footprint. Mentre a giungo i Miami Heat avevano siglato un accordo da 135 milioni di dollari in 19 anni con FTX, compagnia di criptovalute.

Nella prossima stagione il nuovo Paycom Center dovrebbe vedere il ritorno dei tifosi al 100% della capienza dell’arena. I Thunder stanno lavorando con la città di Oklahoma City per sviluppare e completare tutti i loghi esterni e il nuovo impianto luci. Oltre alle partite NBA, l’arena ospiterà anche concerti, eventi sportivi e importanti attrazioni, accogliendo più di un milione di visitatori all’anno.

