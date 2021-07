Ben Simmons è (e sarà) uno dei protagonisti di questo mercato NBA: molte le squadre interessate a lui ma, visto le alte richieste dei 76ers, non sono ancora arrivate offerte concrete. Philly spera di trovare al più presto una trade per Ben Simmons, ma le trattative potrebbero andare per le lunghe.

ESPN Sources: Sixers continue to canvass the league for Ben Simmons trades — armed with a steep asking price. Simmons and his agent, Klutch CEO Rich Paul, are in step with a move elsewhere. Draft night is always an ideal vehicle for a deal, but talks could continue into summer. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 28, 2021

Come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, se da una parte i 76ers stanno sondando il terreno per scambiare il giocatore, dall’altra lo stesso Ben Simmons e il suo agente Rich Paul sono alla ricerca della destinazione più gradita. Le parti dovranno trovare un accordo per accontentare entrambe: Philly spera di trovare un accordo prima del Draft 2021, ma c’è la reale possibilità che la situazione si protragga per tutta l’estate.

The latest on the Ben Simmons trade talks heading into Thursday’s NBA Draft on ESPN and ABC pic.twitter.com/n5XoD14JWB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2021

L’ingresso in campo di Rich Paul, potente agente e CEO dell’agenzia di management Klutch Sports Group, è destinato a portare per le lunghe le trattative: molti dei suoi assistiti, Anthony Davis su tutti, grazie a lui hanno raggiunto le destinazioni che desideravano. Sia Simmons che i 76ers, tuttavia, sperano di non finire in un braccio di ferro per la trade.

Tante sono le squadre interessate all’australiano, con i Toronto Raptors che hanno mostrato il loro interesse: rumors di mercato vedono i canadesi pronti a cedere Kyle Lowry in cambio di Ben Simmons, ma Philadelphia non sarebbe soddisfatta di questo scambio. Alla lista delle pretendenti si aggiungo i Kings, Washington e i Miami Heat, come riporta Sam Amick di The Athletic.

