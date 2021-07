Brutta disavventura per Jaxson Hayes in quel di Los Angeles dove è stato arrestato: il centro dei New Orleans Pelicans, infatti, ha avuto un acceso confronto e una colluttazione con gli agenti di polizia, tanto da finire in ospedale.

Jaxson Hayes was arrested at 3:14 AM PT on Wednesday morning in Los Angeles, according to records.

Hayes was booked at 3:15 PM PT and charged with a felony. He was released on a $25,000 bond around 5:30 PM PT.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) July 29, 2021