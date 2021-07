Mercato NBA, Mike D’Antoni lascia l’incarico di assistente allenatore dei Nets

Dopo aver trascorso la stagione 2020-2021 sulla panchina dei Brooklyn Nets, in qualità di assistente allenatore di Steve Nash, Mike D’Antoni avrebbe deciso di lasciare il proprio incarico, affermando di voler affrontare la future sessioni di mercato con l’obiettivo di tornare ad essere capo allenatore in una franchigia di rilievo.

Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni is stepping away from a full-time coaching role on Steve Nash’s staff, sources tell ESPN. D’Antoni is expected to pursue head coaching jobs again in the future. He was a finalist for the Portland opening this year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 28, 2021