I Lakers sono scatenati. In queste ore i californiani stanno cercando di chiudere una trade, prima dell’inizio del Draft NBA 2021. Dopo la mossa di Montrezl Harrell, il quale ha deciso di esercitare la sua player option da 9.7 milioni di dollari, Rob Pelinka sta ufficialmente tentando di aggiungere a roster un giocatore di livello.

Se da una parte c’è la trattativa con i Sacramento Kings per Buddy Hield, dall’altra i gialloviola stanno discutendo uno scambio che manderebbe Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope a Washington in cambio di Russell Westbrook. La partita resta ancora aperta solo per quanto riguarda il cosidetto “Draft Compensation”: i Lakers vorrebbero cedere la scelta del secondo giro, ma potrebbe rientrare anche la 22esima scelta del Draft che avverrà nella notte.

The Lakers and Wizards are discussing a trade that would send Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope for Westbrook, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Lakers' No. 22 pick in the Draft could be in play, too. https://t.co/RQOnlyVnBS — Shams Charania (@ShamsCharania) July 29, 2021

Lakers and Wizards are in serious talks on a Russell Westbrook trade to L.A., sources tell @TheAthletic @Stadium. Westbrook has become the Lakers‘ primary focus. He would give them a dynamic playmaker alongside LeBron James and Anthony Davis. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 29, 2021

