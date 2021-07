NBA, Kyrie Irving sbotta contro le sue Kyrie 8: “Non c’entro nulla con queste scarpe!”

Clamorosa uscita da parte di Kyrie Irving riguardo la commercializzazione delle Kyrie 8, le scarpe Nike che portano la sua firma. Una foto trapelata delle nuove sneaker del play di Brooklyn, ha attirato una recensione non certo positiva da parte della stessa stella NBA su Instagram. Irving ha etichettato la nuova scarpa come “spazzatura” affermando inoltre di non aver avuto alcun ruolo sul design del prodotto:

“Non ho niente a che fare con il design o il marketing delle prossime #Kyrie8, secondo la mia modesta opinione queste scarpe sono spazzatura! Non ho assolutamente niente a che fare con loro! Nike ha intenzione di rilasciarle senza il mio consenso a prescindere da quello che dico, quindi mi scuso in anticipo con tutti i veri sostenitori del marchio #KAI11”

Kyrie speaks on his next shoe with Nike pic.twitter.com/mHnaihhTs7 — B/R Kicks (@brkicks) July 28, 2021

