Olimpiadi Tokyo 2020, Lillard e Adebayo pronti al riscatto con Team USA: “Siamo pronti”

Dopo il primo schiaffo subito nella prima uscita ufficiale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 contro la Francia, Team USA ha tutta l’intenzione di mostrare al mondo di essere una squadra diversa. Nel match di domattina ore 6.40 italiane, gli americani affronteranno l’Iran per dare una risposta chiara e netta. Queste le parole di Lillard:

“Penso che siamo più che capaci di rispondere positivamente.”

Questo stesso Lillard, che con Bam Adebayo, fa parte di un nuovo corso della compagine americana dopo essere stato escluso qualche anno prima. In effetti, sono stati entrambi tagliati da Team USA poco prima di una grande competizione. Per Adebayo c’è stata l’esclusione dal Mondiale in Cina due anni fa, mentre per Lillard dal Mondiale in Spagna nel 2014. Per Adebayo, anche se il colpo era stato duro da assorbire, ora si tratta di un nuovo inizio:

“Come ho sempre detto, sento che avrei dovuto essere nella squadra da diverso tempo. Ma in quel tempo Pop aveva deciso così… ho lavorato tanto sul mio gioco in questi ultimi due anni. Ha detto che non ero pronto, quindi volevo dimostrare che avrei potuto essere della squadra e quello era il mio obiettivo. Ci sono riuscito.”

Mentre per Damian Lillard l’amarezza era durata un po’ di più e ha richiesto ancor più tempo per essere digerita:

“Mi sentivo come se non avessi avuto tempo e opportunità per dare una migliore impressione di me per poter far parte di quella squadra. Quindi penso che sia per questo che mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca quando sono stato tagliato… e per qualche tempo ho deciso di non voler più tentare.”

Ora è su loro due che Team USA si poggerà per cercare di conquistare l’oro. A cominciare da domani.

