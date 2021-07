Dopo quaranta minuti di battaglia, l’Italbasket esce con una sconfitta dal difficile confronto contro l’Australia. La squadra di Meo Sacchetti ha giocato un basket solido fino all’ultimo quarto in cui ha dovuto cedere di fronte alla regalità di Patty Mills che ha controllato il gioco in tutto e per tutto, facilitando clamorosamente il lavoro ai suoi compagni.

Olimpiadi Tokyo 2020, Italia-Australia: 83-86

Primo Tempo

Nel primo quarto l’Italia comincia con il piglio giusto, mostrandosi immediatamente aggressiva e con Fontecchio pronto ad aggredire il ferro insieme a Tonut. L’Australia, però, è squadra importante e — prima con Patty Mills, poi Matisse Thybulle — costruiscono una mini fuga (15-21) regalandosi due possessi di distanza. Niente paura per gli azzurri i quali negli ultimi quattro minuti impattano il match, grazie anche ad una tripla importante di Ricci dall’angolo. Il primo quarto termina sul 25-25.

Il secondo parziale si apre con Mannion che fa male subito da dietro l’arco e segna altri due punti dai liberi. Poi sono Fontecchio e Polonara a prendere per mano la squadra controllando il vantaggio — seppur risicato — sugli avversari. All’intervallo lungo l’Italia è avanti di un punto (45-44), con Fontecchio scorer leader grazie ai suoi personalissimi dodici punti a referto, seguiti dai 9 di Mannion e 6 di Polonara.

Secondo Tempo

Si ritorna in campo nel terzo quarto con Nico Mannion che spinge ancora sull’acceleratore segnando quattro punti di fila, mentre l’Australia a Ingles, Mills e Baynes per rimanere in scia. Il sorpasso avviene poco dopo, poiché gli azzurri perdono un paio di palloni sanguinosi regalando possessi extra agli avversari, i quali volano sul +6 (52-58) con quattro minuti sul cronometro. Poi la tripla di Polonara e il gioco da tre punti di Pajola, ci permettono di non lasciar scappare gli australiani che però continuano a macinare punti con Mills che attacca magistralmente il canestro. L’Australia chiude il terzo quarto in vantaggio con il punteggio di 62-65.

Gli ultimi dieci minuti cominciano con una promettente tripla di Vitali che vale il pareggio, ma da lì in poi l’Italia fa veramente fatica a stare in campo. L’Australia è una macchina e stringe le maglie difensive impedendo azioni facili agli azzurri. Kay e Ingles fanno male dall’arco, così come Landale. A circa 4 minuti dalla fine gli avversari volano sul +8 (67-75). Un super Fontecchio mantiene vive le speranze dell’Italbasket segnando l’ennesima tripla che ci riporta a cinque lunghezze di distanza, ma Ingles ci rispedisce a -7 (73-80) a 2’15” dalla fine. La squadra di Sacchetti le prova tutte per rientrare, ma Patty Mills è decisamente diabolico e l’Australia regge segnando i tiri liberi finali che fissano il punteggio finale sul 86-83. Nel prossimo appuntamento l’Italia scenderà in campo alle 6.40 di sabato.

Per gli azzurri da segnalare i 22 punti di Simone Fontecchio (10/17 dal campo), 21 punti e 7 assist di Mannion ed i 12 di Polonara. Solo cinque punti in 18 minuti per il Gallo. Dall’altra parte molto bene Mills con 16 punti, Landale con 18, Kay 15, Baynes e Ingles 14.

