Mercato NBA, firma di Tim Hardaway Jr. tra le priorità dei Dallas Mavericks

I Dallas Mavericks hanno inserito tra le loro priorità la rifirma del veterano Tim Hardaway Jr. Il front office ha il compito di costruire una squadra quantomeno competitiva attorno alla stella, Luka Doncic, e per farlo, vorrebbero ripartire da uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni.

Hardaway ha mantenuto 16.6 punti di media con il 39% da tre punti durante l’annata 2020-2021, ed è stato il giocatore dei Mavs a segnare più triple in assoluto, ben 207.

Stando alle parole del giocatore, la volontà di continuare assieme c’è da entrambe le parti. Hardaway Jr. aveva esercitato la Player option da 19 milioni per la stagione appena conclusa ed è unrestricted free agent in questa finestra di mercato. Mark Cuban si muoverà in tal senso per dare all’ex Knicks il contratto che merita. Il contributo di Hardaway non è assolutamente da sottovalutare, considerando il suo 40% da tre in situazioni di catch-and-shoot, soluzione più adottata data la presenza di un massiccio portatore di palla come Doncic. Il dubbio del numero #11 è legato proprio alla sua posizione in squadra, “costretto” a giocare da spot-up shooter per la presenza dello sloveno.

Non è da escludere la possibilità di poter ricoprire un ruolo di maggiore responsabilità altrove, aspetto che i Mavericks dovrebbero tenere in considerazione.

Leggi anche:

Mercato NBA, Gary Trent Jr. e Nando De Colo diventano restricted free agent

NBA, Pau Gasol parla di Kobe Bryant: “Sarà per sempre fonte d’inspirazione”

Mercato NBA, dagli States spingono Rose al clamoroso ritorno in casa Bulls?