Per la sua prima volta ai Giochi Olimpici, Luka Doncic ha impressionato con una performance leggendaria. Lo sloveno, nella vittoria contro l’Argentina per 118-100, ha registrato 48 punti, 11 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate, tirando con il 18/29 dal campo di cui 6/14 da 3 punti. Nella storia dei Giochi, solo il leggendario Oscar Schmidt ha fatto meglio con 55 punti segnati in una partita nelle Olimpiadi del 1988.

Doncic nel primo tempo aveva chiuso con 31 punti a referto. Qualcosa di clamoroso per un giocatore che sta stupendo in lungo e in largo anche in NBA, dove ormai è uno dei volti noti della lega.

