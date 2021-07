NBA, Mitch Kupchak: “LiAngelo Ball è un vero talento”

Sports Illustrated ha annunciato che LiAngelo Ball avrebbe firmato con gli Charlotte Hornets per la Summer League 2021, informazioni poi confermate dal GM della franchigia, Mitch Kupchak . Il dirigente di Charlotte ha spiegato che all’inizio di agosto la squadra organizzerà 4 giorni di camp con 18-20 giocatori in roster e che 12 o 14 di loro saranno poi invitati a Las Vegas per la Summer League. Al momento LiAngelo si sta allenando in quel di Charlotte con il fratello, LaMelo.

Queste le parole di Kupchak a riguardo:

“Sono sicuro che a Melo piace averlo intorno: LiAngelo è un ragazzo con cui può andare in palestra insieme per tirare, allenarsi ai rimbalzi. Quindi è un bene per lui. Stiamo parlando di un ex giocatore di Division 1 (NCAA) che è stato reclutato e ha giocato per UCLA. È un vero talento. Resta da vedere se è abbastanza bravo per rimanere con noi, ma si adatta perfettamente alle nostre esigenze. E sì, sarà con noi per questo camp di quattro giorni e da lì valuteremo il da farsi”.

Non è dunque finita per LiAngelo, che dovrà dimostrare di potersi meritare la NBA contro lo scetticismo dei detrattori.

