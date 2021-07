Mercato NBA, Eric Bledsoe non rientra nei piani di Memphis

Nella notte, Eric Bledsoe è stato coinvolto in uno scambio che l’ha portato, insieme a Steven Adams, ai Memphis Grizzlies, in cambio di Jonas Valanciunas. Ora, bisogna vedere cosa i Grizzlies se ne faranno dei due ex New Orleans Pelicans. Secondo quanto riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, Eric Bledsoe non rientra nei piani della franchigia e non è prevista una sua permanenza all’interno del roster.

Eric Bledsoe, who New Orleans included in a trade package, is not expected to stay in Memphis, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 26, 2021

Eric Bledsoe, ai Memphis Grizzlies, è chiuso nel ruolo da Ja Morant. Morant è la stella della squadra, il futuro della franchigia, ed è improbabile che Memphis accetti una convivenza che potrebbe vedere il suo minutaggio ridotto. Inoltre, Bledsoe è portatore di uno dei peggiori contratti della NBA. L’ex Pelicans nel prossima stagione guadagnerà più di 18 milioni di dollari, e solo dalla stagione 2022-2023 il suo contratto diventerà parzialmente garantito.

Nell’ultimo anno, Eric Bledsoe ha detto addio ai Milwukee Bucks, nell’ambito dello scambio che ha portato Jrue Holiday in Wisconsin. In quest’ultima stagione ha viaggiato con 12.2 punti, 3.4 rimbalzi e 3.8 assist di media a partita.

Leggi anche:

Mercato NBA, Gary Trent Jr. e Nando De Colo diventano restricted free agent

NBA, Pau Gasol parla di Kobe Bryant: “Sarà per sempre fonte d’inspirazione”

Mercato NBA, dagli States spingono Rose al clamoroso ritorno in casa Bulls?