Mercato NBA, Gary Trent Jr. e Nando De Colo diventano restricted free agent

I Toronto Raptors hanno esteso le Qualifying Offer a Gary Trent Jr. e Nando De Colo. Entrambi i giocatori saranno quindi restricted free agent quando la Free Agency si aprirà il 2 agosto.

Toronto aveva acquisito Trent Jr. dai Portland Trail Blazers nella trade deadline del 2021, in cambio di Norman Powell. Operazione che, nonostante le poche gare a disposizione, ha permesso alla franchigia di osservare il potenziale del giocatore, che ha concluso la stagione con una media di 16 punti e 3 rimbalzi.

Discorso differente per quanto riguarda Nando De Colo. il giocatore non gareggia nella NBA dalla stagione 2013/14, l’ultima disputata con la franchigia canadese. Dopo quell’anno De Colo ha giocato in Europa, tra Russia e Turchia, nelle ultime sette stagioni, oltre ad essere un pilastro della nazionale francese.

Ciononostante, i Raptors hanno continuato a proporre la propria opzione per De Colo in ogni offseason dal 2014. Questo permetterebbe a Toronto di mantenere i diritti sul giocatore, se mai il francese dovesse tornare nella lega americana.

