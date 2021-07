Mercato NBA, LiAngelo Ball si unisce agli Charlotte Hornets in Summer League

LiAngelo Ball, il terzo fratello Ball, proverà a rilanciare la sua carriera NBA attraverso la Summer League con la maglia degli Charlotte Hornets. Secondo quanto riportato da Sports Illustrated, LiAngelo si starebbe già allenando nelle strutture della squadra in cui gioca, peraltro, suo fratello LaMelo, nonché Rookie of The Year. Non è raro che le squadre diano una possibilità al fratello di una loro stella sfruttando il periodo della Summer League.

Nel 2020, LiAngelo aveva firmato un contratto in G-League con gli Oklahoma City Blue, ma pochi giorni dopo la lega aveva chiuso per la pandemia e il giocatore non era mai riuscito a scendere in campo. Successivamente, l’ala aveva firmato un contratto per il training camp con i Detroit Pistons, ma secondo quanto riferito dal coaching staff della franchigia del Michigan, il giocatore aveva subito un infortunio alla caviglia, compromettendogli il percorso in squadra.

Prima di tutto questo, Ball doveva frequentare UCLA, come Lonzo, ma era stato sospeso dopo un episodio controverso in Cina finendo per lasciare il programma Bruin. Successivamente, Ball ha giocato con LaMelo per Prienai nella lega lituana di pallacanestro.

La NBA Summer League di Las Vegas si svolgerà dall’8 al 17 agosto.

Leggi Anche

Mercato NBA, Lakers: inizia la ricerca di un nuovo backcourt

Mercato NBA, Kawhi Leonard rimane ai Clippers? A breve la sua decisione

Mercato NBA, Bradley Beal ha cambiato idea: ora pensa all’addio a Washington