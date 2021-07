Mercato NBA, Kawhi Leonard rimane ai Clippers? A breve la sua decisione

Kawhi Leonard sarà uno degli uomini mercato di questa estate NBA. L’ala, che ha concluso a secco anche la sua seconda stagione in canotta Clippers, sarà infatti uno degli uomini più ambiti tra i free agent. Una lista che potrebbe arricchirsi di numerosi campioni – come Chris Paul che ancora deve decidere il suo futuro – ma che vede, ad oggi, Kawhi Leonard tra i nomi più caldi.

La delusione per la stagione appena conclusa ha creato moltissimo chiacchiericcio sul futuro della franchigia e dei suoi leader. Leonard su tutti, con una player option da valutare per la prossima stagione e che vale 36 milioni di dollari. Un contratto estremamente remunerativo, vero, ma che potrebbe non bastare considerando la voglia di vincere dell’All-Star. I Clippers, infatti, dopo due anni non sembrano ancora aver trovato una propria identità di gioco. E il monte ingaggi, già al limite, impedisce di effettuare operazioni di mercato significative per arrivare ad una terza stella.

Fattori che risulteranno fondamentali per il proseguo di carriera dell’ex Spurs. Secondo Adrian Wojnarowski però, il futuro di Leonard potrebbe non essere differente rispetto al passato. Il giocatore, infatti, sarebbe volenteroso a proseguire la sua carriera nella città degli angeli, ancora a fianco di Paul George.

Anche perché la priorità ora, per Leonard, è quella di riprendersi dall’infortunio. Il giocatore è stato operato due settimane fa per la lesione del crociato, ma i tempi di recupero potrebbero dilatarsi in maniera preoccupante. Le prime previsioni avevano ipotizzato un recupero di circa 6 mesi ma le ultime stime parlano addirittura di un’intera stagione a rischio.

Per Kawhi Leonard quindi si potrebbe prospettare un campionato 2021/22 completamente fermo ai box. Una pessima notizia non solo per il giocatore ma anche per la franchigia. Perché con un salary cap intasato e pochi asset da poter utilizzare per lavorare sul mercato, il rinnovo di di Kawhi – senza vederlo mai in campo- potrebbe compromettere le ambizioni della franchigia.

