Olimpiadi Tokyo 2020, Damian Lillard sulla sconfitta di Team USA: “Calmi, non è la fine del mondo”

Dopo la sconfitta a sorpresa contro la Francia, Gregg Popovich e Draymond Green hanno prontamente affrontato i microfoni dei giornalisti e provato a commentare la clamorosa battuta d’arresto alle Olimpiadi. Qualcosa che non capitava da Atene 2004. Nel post-partita si è presentato anche Damian Lillard, il quale ha provato a calmare le acque definendo la sconfitta contro i transalpini qualcosa di normale:

“Penso che abbiamo una storia di dominio in generale che ci trasciniamo dietro poiché abbiamo realizzato diverse vittorie, anche se non abbiamo mai stupito più di tanto la gente. Devo dire che non capita spesso di vedere Team USA andare in campo e perdere, soprattutto all’inizio di una competizione. Penso che sia per questo che molte persone faranno sembrare questa sconfitta come la fine del mondo, ma il nostro lavoro come professionisti è quello di rappresentare il nostro paese alle Olimpiadi. Dobbiamo fare ciò che è necessario per risollevarci e possiamo ancora realizzare ciò che siamo venuti qui per realizzare.”