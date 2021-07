Mercato NBA, i Phoenix Suns hanno un nuovo assistant coach

Dopo le Finals tanto sognate ma purtroppo sfumate, Willie Green ha abbandonato la nave dei Phoenix Suns. Cinque stagioni da assistant coach, di cui tre alla corte dei Golden State Warriors, e ora il posto di primo allenatore ai New Orleans Pelicans. Tuttavia, il vuoto lasciato da Green è stato subito colmato con il benestare di coach Monty Williams.

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Bryan Gates sarà il nuovo assistant coach della franchigia dell’Arizona.

Phoenix coach Monty Williams is hiring Bryan Gates as an assistant to replace Willie Green, who left to become New Orleans’ head coach, sources tell ESPN. Gates will reunite with Williams after working for him for five seasons (2010-2015) with the Pelicans.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2021