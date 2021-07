Mercato NBA, Popeye Jones approda nel coaching staff dei Denver Nuggets

Continuano i movimenti all’interno del mercato degli allenatori. Dopo i Phoenix Suns, anche i Denver Nuggets accolgono un nuovo membro nel loro coaching staff. Come riportato da Marc J. Spears di ESPN, Popeye Jones assumerà il ruolo di assistant coach e, dunque, diventerà un braccio destro di Michael Malone.

Former Nuggets forward Popeye Jones is returning to Denver to take an assistant coach job back on the front of the bench with Michael Malone’s staff, a source said. The long-time NBA assistant is departing from the Sixers.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 26, 2021