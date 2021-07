Mercato NBA, Bradley Beal ha cambiato idea: ora pensa all’addio a Washington

Dopo mesi di rumors di mercato e altrettante smentite, Bradley Beal sembra ora intenzionato a lasciare i Washington Wizards. La notizia, che confermerebbe una potenziale sessione di mercato NBA di alto livello, è arrivata direttamente da Shams Charania, da sempre ben informato sulle volontà dei giocatori della lega. Il giornalista di The Athletic, infatti, ha rivelato che la guardia capitolina nelle ultime settimane avrebbe seriamente rimuginato sulla sua situazione. Il 28enne ha analizzato l’andamento della sua carriera nel fine settimana e già durante la prossima potrebbe richiedere la trade a Washington. La volontà è chiaramente quella di giocare per il titolo NBA, cosa che rimanendo nella Capitale non sarebbe possibile.

Beal ha un altro anno di contratto con gli Wizards, per poi vantare una player option da 37.3 milioni di dollari nell’offseason 2022 che potrebbe permettergli di entrare nel free agency già la prossima estate. È chiaro che la franchigia preferirebbe sapere la volontà della propria stella a breve, per poter pianificare fin da subito il futuro e — soprattutto — prendere in considerazione l’opzione di scambiare il tre volte All-Star in questa offseason per evitare di perderlo con nulla in cambio.

È altrettanto chiaro che il giocatore susciterà l’interesse di mezza lega, con i Golden State Warriors che parrebbero essere in prima fila per arrivare a lui. Già qualche settimana fa, il front office dei californiani aveva chiesto informazioni a Washington per capire quale sarebbe l’offerta di scambio giusta da portare sul tavolo. Per ora la trattativa non ha mai preso piede, ma la volontà dello stesso Beal potrebbe cambiare la situazione complessiva all’improvviso. Poi, sarà davvero battaglia per uno dei migliori marcatori della lega degli ultimi anni.

