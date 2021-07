Team USA batte un altro colpo: Spagna KO 83-76

Una bella e solida vittoria per Team USA che nella notte ha battuto la Spagna di Sergio Scariolo con il punteggio finale di 83-76. Dopo le prime due battute d’arresto nelle quattro amichevoli complessive giocate nel ritiro di Las Vegas, Team USA è ora pronta a volare a Tokyo in attesa di ritrovare anche Khris Middleton, Devin Booker e Jrue Holiday, impegnati nelle NBA Finals 2021.

Nel match contro gli spagnoli c’è da segnalare la bella prestazione di Damian Lillard — top scorer con 19 punti a referto, 6 assist, 4 rimbalzi e 4 palle recuperate — così come i 15 punti in 17 minuti di permanenza sul parquet da parte di Keldon Johnson. Kevin Durant ha invece terminato la gara con 14 punti, tirando con 5/13 dal campo. Per gli iberici da sottolineare i 23 punti punti in 23 minuti di Ricky Rubio, gli 11 di Willy Hernangomez, i 10 di Marc Gasol e gli 8 punti (e 5 rimbalzi) di un immenso Pau.

Il prossimo match in programma per la compagine di coach Gregg Popovich è quello del 25 luglio contro la Francia che vale l’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

