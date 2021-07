NBA, Antetokounmpo ha invitato Monty Williams nello spogliatoio dei Bucks

Subito dopo il titolo conquistato dai Bucks — e mentre stavano festeggiando negli spogliatoi — abbiamo visto Monty Williams all’interno dello spogliatoio di Milwaukee per dire due parole ai campioni NBA e congratularsi con loro. Una scena davvero insolita, addirittura senza precedenti. In un’intervista con Malika Andrews, Giannis Antetokounmpo è tornato su questo momento:

Fu infatti il ​​greco ad invitarlo:

From the cutting room floor of our @SportsCenter convo: Giannis discusses this moment Suns coach Monty Williams. “I had the people stop the music and stop the champagne… I told him, ‘I feel like there's a good chance we might running back next year.’ More: https://t.co/GizGXOyuPj pic.twitter.com/YjuFhbDES7

— Malika Andrews (@malika_andrews) July 23, 2021