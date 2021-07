NBA, Kevin Durant su Team USA: “Le prime due sconfitte ci hanno fatto bene”

Domenica 25 luglio Team USA giocherà la sua gara d’esordio alle Olimpiadi di Tokyo contro la Francia. Una sfida da non sottovalutare visto che proprio i francesi eliminarono gli americani durante gli scorsi mondiali. Il percorso della squadra in vista del torneo olimpico non è stato proprio idilliaco.

Infatti Team USA ha avuto a che fare con diversi forfait, come quelli di Bradley Beal e Kevin Love. Inoltre ha subito due impreviste sconfitte contro la Nigeria e l’Australia. Tuttavia, nella giornata di domani si aggiungeranno alla squadra tre reduci dalle NBA Finals: Devin Booker, Jrue Holiday e Khris Middleton.

A questo proposito si è espresso la star indiscussa della squadra Kevin Durant:

“Aggiungendo questi tre giocatori, fra cui due freschi campioni NBA e un ragazzo che sa cosa vuol dire essere decisivo nei momenti chiave, la squadra sarà sicuramente più competitiva.”

Anche coach Gregg Popovich ha voluto dire la sua:

“Ci auguriamo di trovare al più presto la giusta alchimia. Questi ragazzi vanno molto d’accordo pur non avendo mai giocato assieme. Sono molto felici di essere qui e non vedono l’ora di scendere in campo. La chimica di squadra deve essere trovata col tempo senza commettere forzature. Sono certo che i tre nuovi innesti daranno il massimo sin da subito.”

In seguito, Durant ha commentato le due sconfitte contro Nigeria e Australia in questo modo:

“Le prime due sconfitte ci hanno fatto bene, per ricordarci che questo torneo non sarà una passeggiata. Molte persone sono abituate a vedere Team USA dominare gli avversari, ma non è sempre così. Tutti vogliono batterci e tutti vogliono vederci sconfitti.”

Appuntamento con l’esordio di Team USA fissato domenica 25 luglio alle 14.00 ora italiana.

