NBA, Kevin Durant: “Milwaukee ha avviato una dinastia con questa squadra”

Proprio da Tokyo i giocatori di Team USA hanno assistito all’ultima partita delle NBA Finals tra Bucks e Suns, dove hanno giocato 3 dei loro (nuovi) compagni di squadra come Devin Booker, Khris Middleton e Jrue Holiday. Come sappiamo, i Bucks hanno ufficialmente conquistato il titolo e Kevin Durant, direttamente dal Giappone, ha commentato quanto accaduto in questa maniera:

“Vedere alcuni amici diventare campioni è stato bello. Questo tipo di esperienza non capita a tutti. Poi, quando vedi una squadra giovane come Phoenix — che tutti hanno messo nel dimenticatoio per cinque anni e che ora è una contender a tutti gli effetti — è stato bello. Penso che in futuro i Suns saranno ancora al top ad Ovest. Milwaukee è la squadra campione ed è ormai vista come una dinastia: ha avuto una continuità impressionante negli ultimi anni, hanno continuato a progredire e migliorare anno dopo anno. È qualcosa da apprezzare.”

Poi, KD ha commentato la quasi eliminazione dei Bucks nell’ormai famosa serie terminata a Gara 7 tra i suoi Brooklyn Nets e la compagine guidata da Giannis Antetokounmpo:

“Non ci sono vittorie morali perché l’unica cosa che vuoi da giocatore è arrivare fino in fondo ai Playoff. Abbiamo capito quanto siamo stati bravi e il nostro obiettivo non era spingere i Bucks al limite, ma era quello di batterli. Purtroppo non ci siamo riusciti. Complimenti ai Bucks, sono una squadra incredibile e che ha lottato molto negli ultimi anni per arrivare fino a qui. Ho solo tanto rispetto per loro.”

